Gastronomie in Salzstadt Ein italienischer Traum erfüllt sich in Staßfurt

Das Casa del Gusto eröffnet in Staßfurt und bringt die Gastronomie zurück ins Salzlandcenter. Renato Tafani und seine Frau Danjela Lushag haben sich damit einen Traum erfüllt. Was der mit einer Stadt in Süditalien zu tun hat.