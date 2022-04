Chef von Ameos setzt sich für kleine Krankenhäuser auf dem Land ein

Staßfurt/Schönebeck - Licht fiel durch Glas in die hohen Räume. „Lichthöfe“, heißt der Innenhof eines Dienstleistungsunternehmens im Magdeburger Süden, der passend zur Tagesordnung war. Der Krankenhausbetreiber Ameos hatte kürzlich vor ausgesuchtem Publikum in der Landeshauptstadt ein Podiumsgespräch mit dem Titel „MittenDrin: Gesundheitsversorgung in Zeiten von Corona, was haben wir gelernt?“ durchgeführt.