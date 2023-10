Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt - Spätestens mit der Eröffnung des Salzwerks hat der Staßfurter Beiname Salzstadt wieder enorm an Bedeutung gewonnen. Dank der 140-Millionen-Euro-Investition der polnischen Unternehmensgruppe Ciech in diese Produktionsstätte. Das ebenfalls zu dem Chemieriesen gehörende Sodawerk nutzt zwar den überwiegenden Teil der Sole, die nördlich von Staßfurt in sieben Kavernen gefördert wird – so ein Salzwerk hebt die Bedeutung dieses grundlegenden Rohstoffs allerdings hervor.