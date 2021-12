Corona: Impf-Marathon in Staßfurt vor Weihnachten

In der Bodestraße in Staßfurt wird gegen Corona geimpft.

Staßfurt (vs) - Wie der Salzlandkreis gestern informierte, seit der Bedarf an Erst- Zweit- und Booster-Impfungen zum Schutz vor dem Corona-Virus im Salzlandkreis ist ungebrochen groß. Termine in der kommenden Woche für das ab Montag, 13. Dezember, wieder in Betrieb gehende Impfzentrum in Staßfurt sind deshalb bereits weitestgehend vergeben.

In der nächsten Woche werden im Impfzentrum in Staßfurt rund 1500 Impfungen angeboten.

Demnach gibt es bis einschließlich 22. Dezember nur noch vereinzelt Termine an verschiedenen Tagen. Diese werden ab kommenden Montag, 13. Dezember, wieder über die Hotline des Impfzentrums unter Telefon (03471) 684-2686 vergeben. Dafür arbeitet die Kreisverwaltung weiterhin mit der Staßfurter Stadtverwaltung zusammen. Die bisherige Telefonnummer der Stadtverwaltung (03925) 981981 ist dagegen nicht mehr erreichbar.

Impfen auch in Schönebeck und anderen Kommunen im Kreis

Wer in Staßfurt keinen Termin in der nächsten Woche für eine Impfung erhält, kann sich auch an die Impfstationen in den Städten und Gemeinden wenden. In den meisten Fällen ist eine vorherige Terminvergabe notwendig.

Landrat Markus Bauer sagt, die Kreisverwaltung setze zur Unterstützung der niedergelassenen Ärzte die Impfkampagne dank der Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden, den Hilfsorganisationen sowie der Kassenärztlichen Vereinigung nach den zur Verfügung stehenden materiellen und personellen Ressourcen um. „Diese neuerliche Aufgabe stellt einen gewaltigen Kraftakt für alle Beteiligten dar. Gemeinsam werden wir aber die Herausforderung meistern.“

Geimpft werden können grundsätzlich Personen ab 12 Jahren nach den Vorgaben der Bundesimpfverordnung. Mit Biontech werden dabei Personen unter 30 Jahren geimpft, für Personen über 30 Jahren steht der Impfstoff von Moderna ausreichend zur Verfügung. Für die Fünf- bis Elfjährigen hat der Landkreis erste Impfdosen bestellt, jedoch noch nicht erhalten.

Die Terminvergabe für das Impfzentrum in Staßfurt ist nächste Woche montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr möglich. Die Hotline ist darüber hinaus von Montag, 20. Dezember, bis Mittwoch, 22. Dezember, von 9 bis 15 Uhr und Montag, 27. Dezember, bis Donnerstag, 30. Dezember, von 9 bis 12 Uhr geschaltet. Das Impfzentrum in der Bodestraße 11 ist grundsätzlich von Montag bis Donnerstag 10 bis 18 Uhr und Freitag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Nicht geimpft wird lediglich am Freitag, 24. Dezember, Freitag, 31. Dezember, und Donnerstag, 6. Januar.