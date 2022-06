Corona-Protest wird auch in Staßfurt größer

Vor einem Jahr begannen Gegner der Corona-Politik in Staßfurt, wöchentlich auf die Straße zu gehen. Aus anfangs zehn Teilnehmern sind mittlerweile etwa 80 geworden. Die Demo am Dienstag verlief friedlich und war angemeldet.

Staßfurt - Während in Schönebeck und Aschersleben Corona-Proteste unangemeldet stattfanden, war die in Staßfurt angemeldet. In geordneten Bahnen verlief der Protestgang „Staßfurt steht auf!“ am Dienstagabend. Die Versammlung war seit Freitag angemeldet. Veranstalter sprachen mit der Polizei auch nochmal vor Beginn des Zuges, der mittlerweile vom Benneck’schen Hof nicht mehr zum Königsplatz führt, sondern zum Leopoldshaller Rathaus führt. Man hört auch hier Sprechchöre von den Gegnern der Corona-Politik und Impfpflicht wie „Frieden! Freiheit! Souveränität!“ oder „Hände weg von unseren Kindern!“