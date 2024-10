Die jungen Tänzerinnen und Tänzer der Dance Factory Egeln begeisterten das Publikum besonders mit ihrer gelungenen Interpretation des Queen-Hits „We will rock you".

Tarthun. - Ihr 25-jähriges Bestehen hat die Egelner Tanzgruppe Dance-Factory am Sonnabendabend im Saal des Dorfgemeinschaftshauses in Tarthun mit zahlreichen Gästen, darunter sehr vielen Eltern, ganz groß gefeiert. Und wie es sich für eine Tanzgruppe gehört, brauchte sie für das Showprogramm keine Stars von außerhalb. Das gestalteten die Kleinsten mit 28 Mädchen und zwei Jungen sowie die Größeren, mit neun Tänzerinnen mit einem Feuerwerk der Leidenschaft und viel Spaß in eindrucksvoller Weise selbst. Beim Song „You are not alone“ von Modern Talking tanzte auch die Leiterin Doris Pirwitz auf der Bühne mit. Durch das Programm führten der Groß Börnecker DJ Jörg Werner und dessen Sohn Felix.