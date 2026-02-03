Gemessen an eigenen Statistiken hat Staßfurt wieder mal weniger Einwohner – aber große Pläne. Als Salzstadt will man nun mehr Menschen für die Bode-Lage begeistern.

Zu- und Fortgezogene: 15 weg, fünf neue Mitbürger – minus zehn, eine der Bilanzen der Atzendorfer Idylle.

Staßfurt - Kurz nachdem 1852 die ersten Kalischächte der Welt in Staßfurt entstanden, zählte man Historikern nach 2.405 Einwohner. Nach eineinhalb Jahrzehnten, 1865, erreichte man die Fünfstelligkeit. Heutzutage leben auf der Gesamtfläche des neuen Salzstadt-Gebiets – 146,67 Quadratkilometer – über 20.000 Einwohner. Den jüngsten Zahlen der Stadt zufolge sind es einmal mehr weniger. 24.674 im Jahr 2023, 24.371 in 2024, nun 24.120 – ein Minus von 251. An den im Internet kursierenden Angaben gemessen, erfreut man sich indes an 939 Einwohnern mehr als vor einem Jahr. Staßfurts Ortsteile im Ranking.