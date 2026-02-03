Minusgrade bedrohen obdachlose Menschen. Die Notunterkunft in Stendal verspricht Hilfe, doch das Gebäude steht selbst vor massiven Problemen.

Wer kein Obdach hat, findet einen Zufluchtsort in der Notunterkunft in Stendal. Hier stehen insgesamt 44 Plätze zur Verfügung.

Stendal. - Die Temperaturen liegen fast im zweistelligen Minusbereich. Wetter, das sich für Obdachlose als tödlich erweisen kann, wie sich vor zwei Jahren gezeigt hat, als ein Mann in Stendal nachts erfroren ist. Zuflucht finden Bedürftige in der Notunterkunft in Stendal. Doch dieser Ort befindet sich selbst in Not.