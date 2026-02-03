2,9 Millionen Euro, mehrere Fördertöpfe – und offene Fragen: Der geplante Neubau der Vereinssporthalle in Wegenstedt steht vor einer entscheidenden Finanzierungsphase, die schwerwiegende Einschnitte für die Gemeinde Calvörde nach sich ziehen könnte.

Steht der Neubau der Sporthalle in Wegenstedt auf der Kippe?

Kinder der Grundschule in Wegenstedt müssen mit dem Bus zum Sportunterricht nach Flechtingen fahren.

Flechtingen/Wegenstedt - Die Gemeinde Calvörde plant den Neubau einer Sporthalle in Wegenstedt. Entstehen soll sie auf einem gemeindeeigenen Areal zwischen der Grundschule und der Kindertagesstätte. Die veranschlagten Gesamtkosten belaufen sich auf rund 2,9 Millionen Euro. Vorgesehen ist eine etwa 800 Quadratmeter große Einfeld-Sporthalle, die künftig vor allem dem Vereinssport, aber auch dem Schulbetrieb zur Verfügung stehen soll.