Die Umbenennung der Kita „Sandmännchen“ in Staßfurt ist nötig, um einer möglichen Diskussion zum Markenrecht aus dem Weg zu gehen. Es gibt einen Vorschlag, der von den Eltern getragen wird.

Debatte um Markenrecht: Kita „Sandmännchen“ in Staßfurt braucht einen neuen Namen

Die Kita „Sandmännchen“ in Staßfurt ist vielfältig aktiv, nahm zum Beispiel bei der Hampelmann-Challenge im Frühjahr teil.

Staßfurt - Die Kita „Sandmännchen“ in der Sülzestraße in Staßfurt trägt seit Jahrzehnten den Namen der berühmten Sagenfigur, die Sand in die Augen streut und Kinder müde macht. Jedoch: „Bei dem bisherigen Namen ,Sandmännchen’ handelt es sich um einen eingetragenen Markennamen in Besitz des Rundfunk Berlin-Brandenburg gemeinsam mit dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR)“, teilt die Stadt Staßfurt in einer Beschlussvorlage mit.