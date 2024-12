Der Kampf um die Finanzierung an der Uhlandschule in Staßfurt

Schüler an der Grundschule „Ludwig Uhland“ in Staßfurt bekommen seit zwei Jahren Unterstützung durch eine Schulsozialarbeiterin. Sie hilft dabei, Kindern soziale Regeln beizubringen und Konflikte zu lösen.

Staßfurt. - „Die größte Herausforderung an meiner Arbeit ist der Kampf um die Finanzierung. Ganz klar“, sagt Claudia Grunow. Und dabei meistert sie als Schulsozialarbeiterin an der Ludwig Uhland Grundschule in Staßfurt schon viele Herausforderungen in ihrem Alltag.