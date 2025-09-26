Güstener Stadtrat beschließt nach Neukalkulation höhere Friedhofsgebühren. Der Kosten-Deckungsgrad liegt dennoch bei 70 bis 80 Prozent. Gebühr für Kindergrab bleibt.

Der letzte Gang wird in der Stadt Güsten teurer

Güsten. - Die Unterhaltungskosten für die Friedhöfe der Stadt Güsten werden in den nächsten Jahren bei durchschnittlich 24.700 Euro liegen. Die Gesamtkosten allerdings stiegen derweil von durchschnittlich 27.500 Euro in den vergangenen Jahren auf 70.700 Euro in diesem Jahr. Für 2027 werden rund 55.000 Euro veranschlagt. Das hat die neue Kalkulation ergeben, zu der Kommunen alle drei Jahre verpflichtet sind und womit die Stadt Güsten ein Leipziger Büro beauftragt hatte.