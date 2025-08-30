Das Jahr 2025, es stand bei den Frisuren-Trends des Zentralverbands Friseurhandwerk ganz im Zeichen des Leo-Looks. Was davon in Staßfurt angekommen ist.

Geht es nach den Trends des Zentralverbands Friseurhandwerk, war 2025 das Jahr von Prinz Leopold …

Staßfurt - Was die Machart des Kopfbewuchses angeht, regiert derzeit die Mode der frühen 1900er, im Mix mit jener der 1980er Jahre. Einerseits ein praktischer, vom damaligen Militär oder der Arbeit auf dem Hof, in Haushalt oder Waffenfabrik geprägter Schnitt, der keinerlei oder kaum Pflege bedarf – andererseits bunte, wilde Einschläge der Aufbruchstimmung: Das gilt bei Herren wie Damen. Fragt man den Zentralverband des Friseurhandwerks, steht das Haar dieser Tage im Zeichen des Leopards. Wie bewerten die Friseure der Stadt den Trend, was davon ist in Staßfurt und bei den Staßfurtern angekommen? Hat Leo sich durchgesetzt?