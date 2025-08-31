Handwerk im Harz Generationenwechsel mit Erfolg: Wie die Tischlerei Meier in Wernigerode Krisen meistert

Vom Holzpuzzle zur Fassadenrenovierung: Wie ein Lehrer und eine Stahlbaukonstrukteurin in Wernigerode eine Tischlerei gründeten, die heute 17 Mitarbeiter beschäftigt – und selbst den Euro-Schock und Branchenkrisen überstand. Was das Geheimnis des Handwerksbetriebs ist, verrät die neue Geschäftsführerin.