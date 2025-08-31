Handwerk im Harz Generationenwechsel mit Erfolg: Wie die Tischlerei Meier in Wernigerode Krisen meistert
Vom Holzpuzzle zur Fassadenrenovierung: Wie ein Lehrer und eine Stahlbaukonstrukteurin in Wernigerode eine Tischlerei gründeten, die heute 17 Mitarbeiter beschäftigt – und selbst den Euro-Schock und Branchenkrisen überstand. Was das Geheimnis des Handwerksbetriebs ist, verrät die neue Geschäftsführerin.
31.08.2025, 06:28
Wernigerode. - Angefangen hat die Bernd Meier Tischlerei-Innenausbau GmbH als Zwei-Personen-Betrieb in einer kleinen Werkstatt in Hasserode. 40 Jahre später beschäftigt die Firma in zweiter Generation 17 Mitarbeiter, hat Krisen getrotzt, die andere Handwerker in die Insolvenz trieben. Dahinter steckt ein Erfolgsgeheimnis.