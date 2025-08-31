weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Handwerk im Harz: Generationenwechsel mit Erfolg: Wie die Tischlerei Meier in Wernigerode Krisen meistert

Vom Holzpuzzle zur Fassadenrenovierung: Wie ein Lehrer und eine Stahlbaukonstrukteurin in Wernigerode eine Tischlerei gründeten, die heute 17 Mitarbeiter beschäftigt – und selbst den Euro-Schock und Branchenkrisen überstand. Was das Geheimnis des Handwerksbetriebs ist, verrät die neue Geschäftsführerin.

Von Holger Manigk 31.08.2025, 06:28
Bernd Meier hat die Geschäfstführung der gleichnamigen Tischlerei in Wernigerode 2019 an seine Tochter Linda Günnel übergeben.
Bernd Meier hat die Geschäfstführung der gleichnamigen Tischlerei in Wernigerode 2019 an seine Tochter Linda Günnel übergeben. Foto: Holger Manigk

Wernigerode. - Angefangen hat die Bernd Meier Tischlerei-Innenausbau GmbH als Zwei-Personen-Betrieb in einer kleinen Werkstatt in Hasserode. 40 Jahre später beschäftigt die Firma in zweiter Generation 17 Mitarbeiter, hat Krisen getrotzt, die andere Handwerker in die Insolvenz trieben. Dahinter steckt ein Erfolgsgeheimnis.