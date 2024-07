Staßfurt - Wer etwas weiß, soll sich melden und es sagen. Denn Wissen ist Macht. So heißt es doch, oder? Jedenfalls wollte das blonde Mädchen nicht so lange warten, bis dieser bärtige Mann mit Brille sich nun endlich einmal erbarmt, genau sie zu fragen. Was denn da für ein Baum vor ihnen stehe, wurden die über ein Dutzend Kinder gefragt. „Das ist ein Kastanienbaum“, fuhr es laut und bestimmt aus dem Mädchen. Dass daneben auch noch Eichen und Kirschbäume standen, wussten auch die anderen Kinder neben ihr. Schau an: Der Nachwuchs weiß sich durchaus in der Natur zu orientieren. Beste Voraussetzungen also, um ein neues Projekt der Salzlandsparkasse mit Leben zu füllen.

