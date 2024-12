Der Weihnachtsmarkt in Staßfurt ist eröffnet.

Staßfurt - Was für eine Freude. Das Wetter passt. In diesem Jahr steht der Staßfurter Weihnachtsmarkt unter einem guten Stern. Punkt 12 Uhr, war bei 15 Grad am Donnerstag, 19. Dezember, große Eröffnung auf dem Sperlingsberg. Traditionell bieten Händler bis zum Sonntag alles an, was einen Weihnachtsmarkt ausmacht. Neben den Buden und Ständen fahren und drehen sich Kinderkarussells.

Organisiert wurde der Markt gemeinsam von Gewerbeverein Staßfurt und der Stadtverwaltung. Auf der großen Showbühne unterhalten Künstler und Akteure täglich die Marktbesucher. Ein Höhepunkt ist das Staßfurter Adventssingen am Samstag, 21. Dezember, ab 18 Uhr im Kerzenschein und jeder Besucher singt mit.