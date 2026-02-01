Trotz Defekten Der Winterdienst klappt hervorragend
Bürger und Mitarbeiter des Bauhofes befreiten die Gehwege und die Straßen in Egeln von Schnee und Eis. Dafür gab's Lob aus dem Stadtrat.
01.02.2026, 09:00
Egeln - Der Winterdienst hat in diesem Jahr in der Stadt Egeln hervorragend geklappt. Das schätzte der stellvertretende Bürgermeister und Fraktionschef der Unabhängigen Wählergemeinschaft Egeln (UWGE), Helmut Stöhr, in der Stadtratssitzung am Mittwochabend im Egelner Rathaus ein. Dem stimmten auch Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) und der Egelner Bürgermeister, Reinhard Luckner, zu.