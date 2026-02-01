Bürger und Mitarbeiter des Bauhofes befreiten die Gehwege und die Straßen in Egeln von Schnee und Eis. Dafür gab's Lob aus dem Stadtrat.

Die Firma von Anne Jan Van der Velde aus Egeln half dem Bauhof der Stadt Egeln kurzfristig mit ihrem Traktor und Schiebeschild aus, um die Straßen der Stadt vom Schnee befreien zu können.

Egeln - Der Winterdienst hat in diesem Jahr in der Stadt Egeln hervorragend geklappt. Das schätzte der stellvertretende Bürgermeister und Fraktionschef der Unabhängigen Wählergemeinschaft Egeln (UWGE), Helmut Stöhr, in der Stadtratssitzung am Mittwochabend im Egelner Rathaus ein. Dem stimmten auch Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) und der Egelner Bürgermeister, Reinhard Luckner, zu.