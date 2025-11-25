Zum Jahreswechsel 2023/24 starteten die Länder und Kommunen die Wärmeplanung, um neuen Bundesgesetzen zu entsprechen – so auch Staßfurt. Nun sind die Pläne konkret.

Die kommunale Stadtplanung und der Fachdienst 61 für Liegenschaften, Planung und Umwelt stellen derzeit eine Studie der Berliner Beratungsfirma Megawatt vor. Hier Fernwärmenetze und Wärmeerzeuger im Gebiet Staßfurt.

Staßfurt - „Kaiser Augustus malt wieder mit Kreide“ etwa, spottete man in den Sozialen Medien, als mit Inkrafttreten zum 1. Januar 2024 bundesweit zwei neue Energiegesetze zur Vermessung des Energiemarkts aufriefen – in Anlehnung an den römischen Kaiser und seine biblische Volkszählung. Um sich für die klimatischen Herausforderungen und die bis 2045 geforderte Treibhausgasneutralität (Dekarbonisierung) aufzustellen, forderte die Bundesrepublik die Kommunen auf, Wärmepläne zu entwickeln. Insbesondere nach dem Wärmeplanungsgesetz, kurz WPG, und dem Gebäudeenergiegesetz, GEG.