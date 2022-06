Die Krähen von Wolmirsleben: Landesverwaltungsamt weist Vorwürfe von sich

Die Krähen in Wolmirsleben.

Wolmirsleben (rki/sl) - Die Krähen erhitzen die Gemüter in Wolmirsleben. Und darüber hinaus. Im Landesverwaltungsamt werden die öffentlichen Unmutsäußerungen von Bürgermeister Knut Kluczka (CDU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung am vergangenen Montagabend einigermaßen unverständlich aufgenommen. Er hatte dort kritisiert, dass der zuständige Mitarbeiter des Landesverwaltungsamtes abgetaucht sei und auch nicht auf E-Mails reagiert habe. Zudem hatte er angekündigt, die Krähen mit einem Wasserstrahl zu vertreiben. Volksstimme berichtete.