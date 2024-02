Der ESV Lok Güsten ist um eine Mannschaft reicher. Seit drei Monaten treffen sich die jüngsten Fußballer und trainieren für ihre ersten Turniere. Was sie schon erlebt haben.

Die neue F-Jugend des ESV Lok zeigt, was sie kann und schon geschafft hat

Nachwuchskicker in Güsten

Güsten - In der Güstener Turnhalle an der Freien Sekundarschule geht es am Donnerstagabend zwischen 16 und 18 Uhr laut zu. Es wird gelacht, gescherzt – vor allem aber wird trainiert. Denn die Kinder, die sich wöchentlich zum Fußball treffen und zwischen sechs und acht Jahre alt sind, wollen sich auf Spiele und Turniere vorbereiten. Und natürlich auch gewinnen.