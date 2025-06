Das Bildungszentrum Urania wartet derzeit auf die Handwerker, die Computer-, Sprach- und Gesundheitskurse pausieren. Grund: ein Brand in Nachbarskeller.

Die Urania in Staßfurt ist vorerst geschlossen

In der Urania hofft man, dass bald wieder geöffnet ist.

Staßfurt. - Am Prinzenberg in Staßfurt fallen vorerst die Sprach-, Computer- und Gesundheitskurse aus. Der Grund für die Zwangspause der Bildungsstätte Urania sind verschmorte Leitungen, insbesondere für Abwasser. Im Keller der Nachbarn, aber verbunden – daher sind Toilette und Co. zurzeit unbenutzbar. Wann es weitergeht, weiß niemand.