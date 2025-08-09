Bei der letzten Sonntagsführung waren mehr als 40 Touristen aus nah und fern nach Egeln gekommen, um sich von Museumsleiter Uwe Lachmuth informieren zu lassen.

Museumsleiter Uwe Lachmuth schlüpfte für die Führung über die Wasserburg wieder in das Gewand des ersten Burgherren Otto von Hadmersleben und erklärte den Besuchern die Besonderheiten der Anlage.

Egeln - Die Wasserburg in Egeln zieht immer mehr Touristen aus nah und fern in ihren Bann. Zur letzten Führung am vergangenen Sonntag waren mehr als 40 Besucher erschienen. Die meisten hatten eine längere Anreise auf sich genommen. Sie kamen von Quedlinburg, Bernburg, Aschersleben, Magdeburg, Oschersleben oder auch aus Hecklingen. Nur zwei Paare waren aus Egeln. Darüber hat sich der Museumsleiter Uwe Lachmuth, der wieder in das Gewand des ersten Burgherrn Otto von Hadmersleben geschlüpft war, sehr gefreut. Denn Einwohner aus dem Ort kann er bei diesen Terminen eher selten begrüßen.