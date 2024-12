Staßfurt. - Das Stadt- und Bergbaumuseum Staßfurt befindet sich in einem der ältesten Häuser der Stadt. Der bauliche Zustand ist nicht der beste. Von zwei Museumskonzepten (von 2009 und 2020) sprach der Fachdienstleiter für Wirtschaft und Kultur der Stadt Staßfurt Christian Schüler jüngst im Ortschaftsrat. In den Plänen geht es um die Sanierung des etwa 400 Jahre alten Gebäudes in der Pestalozzistraße. Fassade, Brandschutzertüchtigung inklusive Feuertreppe, auch ein zweistöckiger Eingangsbereich spielen dabei wichtige Rollen.

