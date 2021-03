Mit neuester Technik werden Staßfurter Grundschulen ausgestattet. Allerdings fehlt es in Schulgebäuden am W-LAN.

Staßfurt/Neundorf/Löderburg/Förderstedt l An Staßfurter Schulen scheint es am Grundlegenden zu fehlen, um mit moderner Technik zu arbeiten. Die Stadtverwaltung erklärte kürzlich, sie werde ein spezielles Programm anschaffen, womit sie neue Tablets für Grundschüler ausstatten will: Eine App, die es ermöglicht, ohne Verbindung zum Internet zu arbeiten.



65 Tablets werden aktuell an die Staßfurter Grundschulen ausgeliefert. Eigentlich sollten sie an Schüler verteilt werden, die zuhause weder Computer, Laptops oder eben Tablet haben und ihre Aufgaben während des Fernunterrichts so erledigen lassen. Nun werden die Tablets mit der Rückkehr zum Präsenzunterricht aber in den Schulen bleiben.



„Für die iPads müssen wir eine App installieren, die auch offline laufen kann, da zum Teil kein W-LAN an den Schulen zur Verfügung steht“, erklärte Ina Siebert von der Stadtverwaltung kürzlich im Bildungsausschuss des Staßfurter Stadtrats.



65 iPads nur ein Anfang

Da Offline-Arbeiten allerdings nicht Sinn der Sache ist und gerade erst die Verbindung zwischen Lehrergerät und Schüler-iPads das gemeinsame Verfolgen von Inhalten ermöglicht, brachte vor allem Stadtrat Sven Schneider (FDP) bei der Sitzung sein Unverständnis zum Ausdruck: „Warum richtet man dann nicht erstmal W-LAN an den Schulen ein, anstatt extra eine App für das Offline-Arbeiten zu bestellen? Das kann doch nicht wahr sein.“ 65 iPads für alle fünf öffentlichen Grundschulen in Staßfurt höre sich übrigens auch nach relativ wenigen an.



Stadtrat Gerhard Wiest (Die Linke) konnte als Vorsitzender des Kulturausschusses nur beipflichten: „Das ist traurig, aber wahr.“ Vielleicht schaffe man es wenigstens bis zur nächsten Pandemie, die digitale Infrastruktur vorzuhalten, fügte er sarkastisch hinzu.



Bei den 65 iPads handele es sich laut Siebert zunächst nur um einen Anfang. Diese Geräte würden vom Land Sachsen-Anhalt aus dem „DigitalPakt Schule“ zur Verfügung gestellt werden. Weil zehn bis 20 iPads pro Schule wirklich relativ wenig sind, wolle die Stadt nachsteuern: „Wir werden weitere Geräte kaufen, in etwa zwei bis drei Klassensätze pro Schule, außerdem noch Whiteboards“, so Siebert. Auch hierfür wolle man Fördermittelprogramme nutzen.



Vor der Bestellung der digitalen Endgeräte wurden laut Siebert die Grundschulen abgefragt, welcher Hersteller es sein darf. „Man hat sich dabei einheitlich für iPads entschieden“, so Siebert. Die Pädagogen hätten sogar Konzepte zum digitalen Lernen ausgearbeitet. Der Stadt stehe ein IT-Unternehmen Seite, das bei der Beantragung von Fördermitteln für die digitale Technik helfe.



Tablets werden aufgeteilt

Warum kein W-LAN an manchen Schulen in Staßfurt möglich ist – zum Beispiel verfügt die Uhlandschule in ihrem Ersatzgebäude in Neundorf über eine schlechte Anbindung –, hat die Stadtverwaltung nach einer Volksstimme-Anfrage bisher nicht erklärt.



Die 65 Tablets für Staßfurt werden aufgeteilt. Jeweils zehn Geräte gehen an die Grundschulen Staßfurt-Nord, Löderburg und Goethe, 15 an die Förderstedter Grundschule und 20 an die Uhlandschule. Am Donnerstag dieser Woche will Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) die neuen Tablets an der Uhlandschule in Neundorf näher vorstellen.



Beim Programm „DigitalPakt Schule“ stellt der Bund fünf Milliarden Euro als Finanzhilfe für alle Bundesländer im Zeitraum 2019 bis 2024 zur Verfügung. Ziel ist „die Schaffung beziehungsweise Optimierung effizienter lernförderlicher digitaler Infrastrukturen für Schulen, die Weiterentwicklung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrages mit Blick auf die Anforderungen in der digitalen Welt und für die bedarfsgerechte Qualifizierung des Lehrerpersonals“, heißt es in einer Beschreibung der Landesregierung Sachsen-Anhalt dazu. Das Bundesland erhält aus dem Sondervermögen „Digitale Infrastruktur“ des Bundes 137,5 Millionen Euro für die Ausstattung der Schulen sowie die Lehrerfortbildung.