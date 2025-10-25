Dr. Hans-Jürgen Groh (89) hat seine Praxis in Atzendorf geschlossen. Jetzt kümmert er sich mit seiner Helga Johanna um die Natur. Für Rat sind sie weiter zu haben.

Zu den Patienten, die sich am letzten Arbeitstag in der Atzendorfer Praxis von Dr. Hans-Jürgen Groh, hier mit Ehefrau Helga Johanna und Sohn Dr. Adrian Groh, herzlich und teilweise mit Tränen in den Augen verabschiedeten, gehörten auch Jürgen und Doris Rock. Das Ehepaar Groh hat übrigens neben einem Sohn noch zwei Töchter und insgesamt vier Enkel.

Atzendorf. - Ganz viele Tränen fließen an diesem Freitagvormittag. Es ist ein bewegender Abschied von einem außerordentlich langen Arbeitsleben als Mediziner. Dr. Hans-Jürgen Groh war immerhin 61 Jahre Hausarzt für Generationen von Menschen. In erster Linie als solche habe er jeden Patienten gesehen, der zu ihm kam, betont der 89-Jährige. „Ich habe jedem in die Augen geguckt“, hebt Dr. Groh hervor und denkt dabei an solche Entwicklungen wie „Arztbesuche“ per Monitor.