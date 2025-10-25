Arzt schließt Praxis nach 61 Jahren Dr. Groh (89) holt erstmal Luft und sucht Erholung im Garten
Dr. Hans-Jürgen Groh (89) hat seine Praxis in Atzendorf geschlossen. Jetzt kümmert er sich mit seiner Helga Johanna um die Natur. Für Rat sind sie weiter zu haben.
25.10.2025, 06:09
Atzendorf. - Ganz viele Tränen fließen an diesem Freitagvormittag. Es ist ein bewegender Abschied von einem außerordentlich langen Arbeitsleben als Mediziner. Dr. Hans-Jürgen Groh war immerhin 61 Jahre Hausarzt für Generationen von Menschen. In erster Linie als solche habe er jeden Patienten gesehen, der zu ihm kam, betont der 89-Jährige. „Ich habe jedem in die Augen geguckt“, hebt Dr. Groh hervor und denkt dabei an solche Entwicklungen wie „Arztbesuche“ per Monitor.