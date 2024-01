Hecklingen/Staßfurt - Seit sieben Jahren gibt es in Staßfurt und auch in Schönebeck eine Jugendrotkreuzeinheit und damit einen eigenständigen Jugendverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

„In Staßfurt verfügt sie über insgesamt 80 aktive Teilnehmer. 60 davon sind in den zwei Schulsanitätsdiensten des Jugendrotkreuzes engagiert. Ob das Üben von Verbänden, die Erstversorgung am Patienten oder das betreuende Zureden – alles, was in der Ersten Hilfe wichtig ist, lernen die Teilnehmer unter pädagogischer Anleitung bei uns“, sagte der stellvertretende Jugendrotkreuz-Kreisleiter Florian Krebs der Volksstimme.

Das Jugendrotkreuz Staßfurt verstehe sich hierbei als Vermittler in der ehrenamtlichen Kinder- und Jugendarbeit. „Mit Spiel und Spaß“, so Florian Krebs, „möchten wir einen Anteil für Zivilcourage und Ehrenamtsbegeisterung in unserem Land leisten.“

Gegenseitige Ausbildung

Unter Führung des Jugendrotkreuzes arbeiten auch zwei Schulsanitätsdienste in Staßfurt am Dr.-Frank-Gymnasium sowie an der Ganztagsschule am Tierpark und entlasten mit ihrer Einsatzbereitschaft den Regel-Rettungsdienst bei rund 100 Schulunfällen pro Jahr. Die Schüler bilden sich gegenseitig in der Ersten Hilfe aus, schreiben Dienstpläne für die Alarmierungs-Handys und besitzen professionelle Notfallrucksäcke.

„Natürlich darf der Spaß innerhalb dieses Engagements nicht zu kurz kommen. Wir freuten uns deshalb, dass der Kreisfeuerwehrverband uns letztes Jahr erstmalig zu seinem Jugendfeuerwehr-Zeltlager einlud. Die dortige sanitätsdienstliche Absicherung des Zeltlagers ist für unsere ,Mini-Retter’ ein echter Höhepunkt geworden. Zusammen mit dem ehrenamtlichen Katastrophenschutz konnten wir auch dort bei vielen kleineren Verletzungen helfen und zusammen mit der Feuerwehr das Zeltlager spielerisch begleiten“, berichtete Florian Krebs und fügte hinzu: „Über 20 Kinder und Jugendliche treffen sich regelmäßig bei unseren Gruppenstunden. Diese finden im DRK-Katastrophenschutzobjekt in der Von-der-Heydt-Straße 7a in Staßfurt alle zwei Wochen jeweils montags zwischen 16.30 und 18 Uhr statt.“ Die nächsten Termine sind der 19. Februar, der 4. März und der 18. März.

Die Jugendarbeit des DRK-Kreisverbandes Staßfurt-Aschersleben wird von den Hecklinger Firmen Möller-Industrietechnik und Möller-Metalldichtungen mit einer Spende in Höhe von 3.000 Euro unterstützt. Die Geschäftsführerin Doreen Möller sowie ihre Söhne Mathias und Lukas Möller lobten bei der Scheckübergabe das ehrenamtliche Engagement und äußerten sich erfreut darüber, regionale Jugendprojekte zu fördern. „Euer Dienst an der Gesellschaft ringt uns höchste Anerkennung und Respekt ab. Macht weiter so“, lobten die Unternehmer.

Überrascht über Spendenhöhe

„Die Spendenhöhe hat uns alle sehr überrascht. Wir können das Geld effektiv in unsere Ausbildungstechnik sowie in die Vorbereitungen für unser Jugendzeltlager investieren. Das hilft und motiviert uns ungemein“, sagte der Kreisleiter des Jugendrotkreuzes Max Deubeler.

Er und seine Mitstreiter planen mit dem Geld konkret die Anschaffung von zwei weiteren Notfallrucksäcken für den Schulsanitätsdienst und zum Üben für die Gruppenstunden im Jugendrotkreuz. „Außerdem können für unsere Zeltlager weitere Feldbetten angeschafft werden. Leider werden die nämlich langsam knapp, bei glücklicherweise vielen neuen Mitgliedern“, sagte Max Deubeler.