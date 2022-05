Drogen: Handlanger steht nach Drogenrazzia in Staßfurt vor Landgericht

Bei der Razzia in einer Spielhalle in der Lehrter Straße in Staßfurt wurden am 6. Februar 2020 über 2000 Cannabis-Pflanzen gefunden. Das Netzwerk reichte bis nach Belgien.

Staßfurt/Magdeburg - In den frühen Morgenstunden knallte es in der Innenstadt von Staßfurt. 300 zum Teil schwer bewaffnete Polizisten verschafften sich Zutritt zum Gebäude in der Lehrter Straße. Am 6. Februar 2020 wurden allein in der Bodestadt in einem Hinterraum der Spielhalle neben der Tankstelle 2158 Setzlinge mit kleinen Pflanztöpfen gefunden. Die Luft war warm und feucht. In Staßfurt wurde eine der größten Cannabis-Plantagen der vergangenen Jahre entdeckt. Parallel gab es an diesem Tag auch Drogen-Razzien in Belgien, Frankreich, den Niederlanden und Spanien. Staßfurt war Teil eines Drogenkartells, das in halb Europa operierte.