Maik und Heike Eulenberg in ihrem Restaurant Pizzeria Napoli am Aschberg. Das Napoli schließt zum August dieses Jahres.

Gardelegen. - Es war die angesagte Location in der Stadt für alle Nachtschwärmer, wie die Zeitungen damals titelten, das Amadeus im Napoli am Aschberg. Vorher zum Essen ins Napoli, danach ins Amadeus zum Feiern, Diskutieren, Freunde und Bekannte treffen bei leckeren Cocktails bis tief in die Nacht. Das Napoli mit seinem Gewölbekeller war eine Institution in Gardelegen.