Das 17. Neujahrskonzert der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie in Egeln kam wieder sehr gut an. Dirigent Jan Horstmann hebt „einende Kraft der Musik“ hervor.

Die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck gab zum 17. Mal ein Neujahrskonzert in Egeln. Es fand in der Aula des Schulzentrums statt.

Egeln. - Die Verbandsgemeinde Egelner Mulde ist Dienstagabend in der Aula des Schulzentrums in Egeln mit ihrem inzwischen 17. Neujahrskonzert furios in das neue Jahr gestartet. Der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) sprach von einer schönen Tradition, die man gemeinsam mit der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie aufgebaut habe. Deshalb sei Egeln für das Orchester schon zum „zweiten Wohnzimmer“ geworden, sagte er. Das bestätigten der Dirigent Jan Michael Horstmann und die Musikerinnen und Musiker am Schluss mit einem kräftigen „Egeln“-Ruf.