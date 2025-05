Zu DDR-Zeiten wurde der 1. Mai als "Kampf- und Feiertag der Werktätigen" gefeiert. Ob 1975 oder auch schon 1955. Dieses Foto von der 1.-Mai-Demonstration 1955 in Staßfurt stellte Karin Henning aus ihrem Familienalbum zur Verfügung und schwelgt damit in Erinnerungen an ihre Zeit mit der Volkstanzgruppe, in der sie hier ebenfalls mitmarschierte.

Karin Henning