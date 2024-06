Die Schüler der 8. und 9. Klassen der Ganztagsschule an der Wasserburg zeigten gestern Vormittag auf dem Waldsportplatz, was sie beim Projekt Katastrophenschutz gerlent haben. Dazu gehörte nicht nur das Löschen eines Brandes, sondern auch die Erste Hilfe für einen Verletzten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Egeln. - Wie man sich zum Beispiel bei einem Brand oder einem Hochwasser richtig verhält, das trainierten die Schüler der achten und neunten Klassen der Ganztagsschule an der Wasserburg in Egeln im Rahmen eines zweitägigen Katastrophenschutz-Projektes. Dabei hatten sie die Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln und in einem speziellen Workshop die Aufgaben sowie den Aufbau des Katastrophenschutzes kennen zu lernen und Erste-Hilfe-Maßnahmen zu trainieren. Außerdem gehörten praktische Übungen zur Brandbekämpfung und die Vorstellung der Katastrophenschutztechnik dazu.