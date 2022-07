Egelner stirbt an der DDR-Grenze: Den Opfern ein Gesicht geben

Egeln - Es wurde emotonal in der Diskothek „Wilde Zicke“. Dort waren interessierte Gäste zusammen mit dem Recherchetheater Vajswerk aus Berlin zu einem einmaligen Theater-Projekt eingeladen. Dabei ging es um das Schicksal eines Egelners, von dem heute nur noch wenige Kenntnis haben. Es handelte sich um den damals 19-jährigen Peter Reisch. Er war bei seiner Republikflucht am 5. Juni 1962 zwischen Schierke und Bad Harzburg angeschossen worden und verstarb am 13. Juli 1962 an den Folgen seiner schweren Schussverletzung.