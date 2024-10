Ehrung für Ehrenamt Ehrung für die Egelnerin Uschi Prignitz in Schwerin

Die Chefin des Bürgertreffs „Mittendrin“ in Egeln nimmt zusammen mit drei anderen Bürgern aus Sachsen-Anhalt an der zentralen Einheitsfeier der Bundesrepublik mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Schwerin teil.