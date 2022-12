Eigentum: Warum viele Staßfurter noch keine Erklärung abgegeben haben

Eigentümer haben noch bis zum 31. Januar 2023 Zeit, Angaben zu ihren Häusern oder Wohnungen zu machen. Das Finanzministerium erklärt was droht, wenn die Erklärung zu spät oder gar nicht erfolgt.

Staßfurt - Die eigenen vier Wände, oder gleich ein Haus am See? Für viele Menschen ist das Eigenheim nach wie vor ein großer Traum. Dass damit auch Kosten verbunden sind, liegt auf der Hand. Und zwar nicht nur für den Bau oder Kauf einer Immobilie, der Staat will auch etwas verdienen. Zum Beispiel mit der Grundsteuer. Mit der neuen Reform müssen alle Eigenheimbesitzer ihre Erklärung abgeben.