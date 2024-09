Der sich in Gründung befindende Verein Heimatfreunde Förderstedt hatte zum Familien- und Vereinsfest auf das Sportplatzgelände eingeladen. Veranstalter und Gäste verbrachten einen Tag in guter Stimmung. Schon am Vormittag beteiligten sich viele sowohl als Zuschauer als auch als Teilnehmer an den sportlichen Veranstaltungen.

Begeisterte Teilnehmer bei verschiedensten Turnieren

Beim Volleyball- und beim Fußballturnier der E-Jugend herrschte viel Betrieb. Herausragend war auch in diesem Jahr das traditionelle Förderstedter Stiefelweitwerfen, und auch die Schießwettbewerbe wurden vom Publikum gut angenommen. Erste Plätze erkämpften sich Sten Simsohn (Kinder), Carmen Hahn (Frauen) und Oliver Jacobi (Männer). Das Volkskönigschießen konnte Torsten Simohn vor Christian Henke und Stefan Seefeld nach einem dreimaligen Stechen für sich entscheiden. Alle Älteren vergnügten sich parallel bei Kaffee, Kuchen und Livemusik.