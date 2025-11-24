Uwe Opitz (fast 70) aus Güsten hat 527 Sportvereine, Schulen und Firmen in der Kundenkartei. Trikots & Co. von Wilutex sind nicht nur in der Region Staßfurt gefragt.

Uwe Opitz (fast 70) bei der Arbeit in der Bahnhofstraße, wohin er mit dem Geschäft vor 25 Jahren zog. Der Güstener ist Geschäftspartner von 527 Sportvereinen in Deutschland und Nachbarländern.

Staßfurt/Güsten. - Sich über 35 Jahre in der Marktwirtschaft zu behaupten, zeugt schon von einem gewissen Ausdauervermögen. Immerhin (s)ein halbes Leben lang! Und das mit einer Vita, zu der die Funktion eines Technischen Leiters in einem Volkseigenen Betrieb (VEB) gehört.