Unternehmer und Geschichte Ein Güstener mit positivem Stress für 527 Sportvereine
Uwe Opitz (fast 70) aus Güsten hat 527 Sportvereine, Schulen und Firmen in der Kundenkartei. Trikots & Co. von Wilutex sind nicht nur in der Region Staßfurt gefragt.
24.11.2025, 18:05
Staßfurt/Güsten. - Sich über 35 Jahre in der Marktwirtschaft zu behaupten, zeugt schon von einem gewissen Ausdauervermögen. Immerhin (s)ein halbes Leben lang! Und das mit einer Vita, zu der die Funktion eines Technischen Leiters in einem Volkseigenen Betrieb (VEB) gehört.