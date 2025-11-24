Neben dem Sternenmarkt in Haldensleben finden in der Adventszeit auch in den Ortsteilen weihnachtliche Märkte statt. Die Volksstimme gibt eine Übersicht.

Kleine, feine Weihnachtsmärkte rund um Haldensleben: So feiern die Ortsteile den Advent

Der Thieadvent in Hundisburg ist zwar ein kleiner, aber äußerst gemütlicher Weihnachtsmarkt.

Haldensleben - Die Adventszeit steht vor der Tür – und mit ihr öffnen überall im Land die Weihnachtsmärkte. Auf dem Marktplatz in Haldensleben findet vom 6. bis 21. Dezember der Sternenmarkt mit kulturellem Begleitprogramm statt. Geöffnet ist montags bis donnerstags ab 16 Uhr, freitags und an den Wochenenden bereits ab 15 Uhr.

❆ In Satuelle wird es am Sonnabend, 29. November, ab 14.30 Uhr auf dem Festplatz weihnachtlich. Die Besucher erwarten weihnachtliche Verkaufsstände, ein Märchenpavillon, Kinderschminken sowie Speisen und Getränke. Geschirr muss selbst mitgebracht werden. Es können Kränze gebunden werden, zudem sind Auftritte von Blaskapelle, Chor und Kindergarten geplant. Auch der Weihnachtsmann kommt mit seinen Weihnachtselfen vorbei.

❆ Thieadvent in Hundisburg: Der traditionelle Weihnachtsmarkt der freiwilligen Feuerwehr lockt am Sonnabend, 29. November, ab 17 Uhr mit Fackelumzug, Stockbrot, Gegrilltem, Waffeln, Glühwein, Kaffee und Kakao auf den Thieplatz.

❆ Adventsmarkt Uthmöden: Neben zahlreichen Ständen erwartet die Besucher am Sonntag, 30. November, von 14 bis 18 Uhr Adventsstimmung auf dem Kirchhof. Geplant sind auch ein Gottesdienst und der Besuch des Weihnachtsmannes.

❆ Auf Schloss Hundisburg öffnet am Wochenende vom 6. und 7. Dezember ein Weihnachtsmarkt mit Ständen voller Kunsthandwerk, Handarbeiten, weihnachtlicher Dekoration und regionalen Produkten. Es gibt Glühwein, Punsch, Kuchen und Gegrilltes. Geöffnet ist von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet pro Person zwei Euro, Kinder sind frei.

❆ Rund ums Dorfgemeinschaftshaus in Wedringen geht es am Sonnabend, 13. Dezember, ab 16.30 Uhr weihnachtlich zu – mit Kuchenbasar, Glühwein, Kinderpunsch, Feuerschale, Grillstand, Grünkohl, Knacker und Waffeln. Um 16.30 Uhr tritt die Kita Sonnenblume auf, 17 Uhr die Tanzgruppe „Flinke Füße“ und um 17.30 Uhr kommt der Weihnachtsmann.

❆ Ein kleiner Adventsmarkt wird am 13. Dezember auch in Süplingen organisiert. Am Haus der Vereine gibt es ab 14 Uhr Grillwurst, Glühwein und Grünkohl. Im Saal werden auch Kaffee und Kuchen angeboten. Ab 16 Uhr ist die Vorführung eines Weihnachtsmärchen geplant. Zudem hat der Weihnachtsmann seinen Besuch angekündigt. Organisiert wird alles vom Süplinger Karnevalverein.