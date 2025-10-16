Das aus drei Musikern bestehende Ensemble „Salon a trois“ begeisterte das Publikum beim diesjährigen Herbstkonzert – erstmals im Spiegelsaal in Hecklingen.

Hecklingens Ortsbürgermeisterin Heidemarie Hoffmann (2.v.l.) bedankte sich bei den Musikerinnen Lucia Keller (2.v.r.) und Mariko Okabayashi sowie beim Musiker Vivian Anastasiu für das tolle Konzert im Spiegelsaal des Hecklinger Schlosses.

Hecklingen - Mit 15 der wohl schönsten klassischen Melodien erfreuten die Musiker des Trios „Salon a trois“, was auf deutsch Dreiecksbeziehung heißt, das Publikum beim diesjährigen Herbstkonzert im mit 84 Plätzen restlos ausverkauften Spiegelsaal des Hecklinger Stadtschlosses.