Herbstkonzert im Schloss Eine Hecklinger Dreiecksbeziehung
Das aus drei Musikern bestehende Ensemble „Salon a trois“ begeisterte das Publikum beim diesjährigen Herbstkonzert – erstmals im Spiegelsaal in Hecklingen.
16.10.2025, 10:00
Hecklingen - Mit 15 der wohl schönsten klassischen Melodien erfreuten die Musiker des Trios „Salon a trois“, was auf deutsch Dreiecksbeziehung heißt, das Publikum beim diesjährigen Herbstkonzert im mit 84 Plätzen restlos ausverkauften Spiegelsaal des Hecklinger Stadtschlosses.