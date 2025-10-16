Die Gebrüder-Rehse-Straße in Halberstadt ist eng und damit ein Nadelöhr. Seit Jahren fordern die Anwohner Maßnahmen zur eigenen Sicherheit. Nun zeichnet sich ein Kompromiss ab.

Bei der Begegnung von Lkw und Pkw muss in der Gebrüder-Rehse-Straße in Halberstadt einer auf den Bürgersteig ausweichen.

Halberstadt. - Mehr als zehn Jahre dauern die Debatten an um die Verkehrssituation in der Gebrüder-Rehse-Straße in Halberstadt an. Nun haben sich Anwohner, Verwaltungsspitze und Experten getroffen, um einen Weg zu finden, mit der beengten Lage besser klarzukommen.