Verkehr in Harz Anwohner in Halberstadt fordern: Busse raus
Die Gebrüder-Rehse-Straße in Halberstadt ist eng und damit ein Nadelöhr. Seit Jahren fordern die Anwohner Maßnahmen zur eigenen Sicherheit. Nun zeichnet sich ein Kompromiss ab.
16.10.2025, 14:00
Halberstadt. - Mehr als zehn Jahre dauern die Debatten an um die Verkehrssituation in der Gebrüder-Rehse-Straße in Halberstadt an. Nun haben sich Anwohner, Verwaltungsspitze und Experten getroffen, um einen Weg zu finden, mit der beengten Lage besser klarzukommen.