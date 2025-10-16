Seit Januar darf alte Kleidung nicht mehr im Restmüll entsorgt werden. Seither sind die vollen Kleidercontainer noch voller.

Der übervoller Kleidercontainer in der kleinen Geschwister-Scholl-Straße wurde inzwischen geleert.

Wolmirstedt. - Gerade ist ein weißer Transporter vorgefahren und der Fahrer hat die herumliegende Kleidung eingesammelt. Damit waren die Flächen vor den grünen Containern erst einmal frei. Inzwischen bilden sich schon wieder erste Haufen. Die grünen Container gehören zum Unternehmen Soex, die weißen dem Deutschen Roten Kreuz. Das hat schon längst reagiert.