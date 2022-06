Eine neue Kita in Löderburg gibt es nicht sofort

Zum Neubau der Kita in Löderburg hat die Stadt jetzt klargestellt, dass dieser nicht so schnell kommt wie gedacht. Kommunalpolitiker reagieren enttäuscht und sauer. Zur Debatte steht aktuell wieder der Brandschutz im alten Kita-Gebäude.

Die allerkleinsten Besucher der Kita ?Zwergenland? in Löderburg, die hier auf dem Hof zu sehen sind, sollte die nächste Entscheidung über die Einrichtung noch betreffen. Zumindest sind die Kommunalpolitiker im Ort der Meinung, dass ein Neubau so schnell wie möglich kommen sollte. Umso größer ist die Enttäuschung jetzt.

Löderburg - Ein Missverständnis wurde am Mittwochabend beim Ortschaftsrat in Löderburg deutlich und sorgte für großen Ärger bei den Kommunalpolitikern des Ortes. Inmitten der Diskussion um die Kita „Zwergenland“ und deren Brandschutz stellte Ina Siebert als zuständige Mitarbeiterin der Stadtverwaltung Staßfurt etwas klar: „Es werden in diesem Jahr keine Planungsleistungen für den Kita-Neubau in Löderburg mehr eingestellt. Das werden wir definitiv nicht mehr in diesem Jahr machen.“