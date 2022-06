Eine Zukunft für das alte Schwimmbad in Schneidlingen?

Kann das alte Schwimmbad in Schneidlingen bei Hecklingen wiederbelebt werden?

Der Eingangsbereich des ehemaligen Schwimmbades in Schneidlingen. Das Gelände wird jetzt von den Bogenschützen genutzt.

Schneidlingen - Der Bürgermeister der Stadt Hecklingen, Uwe Epperlein (Wählergemeinschaft Hecklingen), hat allen Wünschen einer Revitalisierung des ehemaligen Schwimmbades in Schneidlingen eine Absage erteilt. „Das Schwimmbad wird es nie wieder geben. Das ist eine blanke Illusion. So ehrlich muss man sein“, sagte der Kommunalpolitiker in der jüngsten Ortschaftsratssitzung im Schulungsraum der Schneidlinger Ortswehr. Ähnlich sieht das auch Ortsbürgermeister Martin Zimmermann (parteilos). Er hält eine Wiederbelebung heute für die Stadt Hecklingen nicht mehr für bezahlbar. Die Sanierung sollte 1999 rund 3,76 Millionen Mark kosten.