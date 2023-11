Verkäuferin Renate Krausholz bedauert es insbesondere, dass die Kundschaft bald andere Wege gehen muss. Der Getränkemarkt in der Förderstedter Straße in Staßfurt schließt aus wirtschaftlichen Gründen zum Jahresende. Sie selbst ist eigentlich schon im Ruhestand.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt. - Das Ladensterben hält an. Auch in der Salzstadt. Zuletzt bedauerten treue Kunden die Geschäftsaufgabe von „Trolle“– nach 136-jähriger Unternehmensgeschichte. Jetzt ist es fakt, dass auch der kleine Supermarkt an der Förderstedter Straße das Handtuch wirft. „Ja, wir haben zum Jahresende den Mietvertrag gekündigt“, bestätigt Heinz-Peter Franke das, was schon einige Zeit kursierte.