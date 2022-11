Einleitungen durch Ciech Soda: Wird die Bode in Staßfurt zum Präzedenzfall?

Die Bode soll im Raum Staßfurt wieder touristischer genutzt werden. Flora und Fauna haben jedoch unter den Einleitungen in den Fluss zu leiden.

Staßfurt - Seit vielen Jahren leitet das Unternehmen Ciech Soda am Standort in Staßfurt salzhaltiges Kühlwasser und Abwasser in die Bode ein. Nachdem die aktuelle Einleitungserlaubnis auslief, hatte das Unternehmen eine unbefristete Einleitung beantragt. Das gestattete das Landesverwaltungsamt nicht, dafür erteilte die Behörde Anfang Oktober die Genehmigung für acht weitere Jahre mit zahlreichen Auflagen.