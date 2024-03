Debatte um Beitragserhöhung Eltern sind gegen Hort-Beiträge der Verbandsgemeinde Saale-Wipper

Noch steht nicht fest, in welcher Höhe die neuen Betreuungsgebühren der Eltern in der Verbandsgemeinde Saale-Wipper steigen werden. In der Sitzung des Ausschusses sind Eltern und Träger zu Wort gekommen.