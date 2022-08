Energiekrise: Steigende Preise bei Strom und Gas in Staßfurt und Schönebeck

Staßfurt/Schönebeck - In den kommenden Tagen wird eine Rückkehr des Hochsommers prognostiziert. Temperaturen knapp über 30 Grad sollen ab Donnerstag auch in unserer Region die Menschen ins Schwitzen bringen. Auch wenn in Deutschland gerade Urlaubszeit herrscht, so gehen öffentliche Debatten schon jetzt über Wochen und Monate hinaus in die Zukunft. Hinein in den nächsten Herbst und vor allem in den nächsten Winter. Der russische Angriffskrieg und die folgende unsichere Versorgungslage mit Gas, zum Beispiel durch Nord Stream 1, haben den Markt kräftig durcheinandergewirbelt. Die Einkaufskonditionen der deutschen Versorger sind bereits gestiegen. Die Endkundenpreise ziehen nach und werden mächtig steigen, das steht jetzt schon fest. Vor allem das Jahr 2023 wird für steigende Kosten sorgen, nicht nur beim Gas, sondern auch beim Strom.