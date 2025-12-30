weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Feuerwerk gehört für viele zu Silvester dazu. In Wolmirstedt gibt es auch zum Jahreswechsel noch Angebote.

Von Gudrun Billowie 30.12.2025, 18:00
Hagebau-Markt-Leiterin Melanie Malz (l.) und Alexandra Arandt schicken Silvester Wünsche in den Himmel.
Hagebau-Markt-Leiterin Melanie Malz (l.) und Alexandra Arandt schicken Silvester Wünsche in den Himmel. Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - Die einen begrüßen das neue Jahr mit Raketen, vertreiben mit einem Feuerwerk böse Geister, tauschen im Sternenregen der Wunderkerzen gute Wünsche aus. Die anderen verzichten auf all das, weil sich Tiere erschrecken oder Feinstaub die Luft belastet. Am Silvesterfeuerwerk scheiden sich die Geister. Doch ein bisschen Glücksglitzer mögen die meisten.