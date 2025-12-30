Feuerwerk gehört für viele zu Silvester dazu. In Wolmirstedt gibt es auch zum Jahreswechsel noch Angebote.

Wolmirstedt. - Die einen begrüßen das neue Jahr mit Raketen, vertreiben mit einem Feuerwerk böse Geister, tauschen im Sternenregen der Wunderkerzen gute Wünsche aus. Die anderen verzichten auf all das, weil sich Tiere erschrecken oder Feinstaub die Luft belastet. Am Silvesterfeuerwerk scheiden sich die Geister. Doch ein bisschen Glücksglitzer mögen die meisten.