Staßfurt/Schönebeck - Zur inzwischen 14. Englischolympiade der Sekundarschulen und Gymnasien des Salzlandkreises trafen sich die besten Englischlerner der 9. Klassen und deren Lehrer in Schönebeck. 24 Mitstreiter aus acht Schulen aus Aschersleben, Bernburg, Calbe, Schneidlingen und Schönebeck gingen an den Start.

Erfreulich, dass auch wieder Teilnehmer von zwei Schulen in freier Trägerschaft beim diesjährigen Wettbewerb begrüßt werden konnten, betont Heike Fettke, Fortbildnerin für Englisch an Sekundarschulen des Landes Sachsen-Anhalt. Leider nahmen von den fünf Gymnasien des Salzlandkreises nur das Carl-Hermann-Gymnasium Schönebeck und das Gymnasium „Friedrich Schiller“ Calbe teil, bedauert Fettke.

„Hongkong – the fragrant port – der duftende Hafen“ war das Thema des Sprachwettstreits. Alle Teilnehmer stellten zunächst ihr Hörverständnis zu einem Dialog zweier Jugendlicher über einen Aufenthalt in Hongkong unter Beweis, um dann anschließend in einem Quiz Fragen über die Sieben-7-Millionen-Einwohner-Stadt zu beantworten. Denn wer weiß schließlich schon, dass Englisch neben Chinesisch noch immer offizielle Sprache ist und an den elf Universitäten nur in Englisch gelehrt wird?

Wie geht es zum Park in Hongkong?

Dann ging es darum, einen Text über Hongkongs Religionen, die Göttin der Stadt Tin Hau und die Harmonielehre Feng Shui zu verstehen. Im abschließenden Gespräch, dem für die Schüler wohl aufregendsten Teil, wurden die mündlichen Fähigkeiten geprüft. Die Schüler äußerten sich über ihr persönliches Leben und mussten sich nach dem Weg zum Ocean-Park, dem wohl beliebtesten Park Hongkongs, erkundigen und den Weg dorthin beschreiben. Die anwesenden Englischlehrer um die Organisatorin der Olympiade, Heike Fettke, werteten alle erbrachten Arbeiten zügig aus, sodass die Sieger schnell feststanden.

Die Siegerin der Sekundarschulen Marla Kremin und die Zweitplatzierte Louisa Sperl kamen von der Freien Sekundarschule Bernburg. Laila Plümecke von der Sekundarschule Förderstedt belegte den dritten Platz. Bei den Gymnasiasten sicherte sich den Sieg Mia Benecke. Den zweiten Platz erkämpfte Emma Esstedt und Merle Feilhaber belegte den 3. Platz, alle drei vom Gymnasium Schönebeck. Alle Beteiligten konnten sich übrigens über interessante Preise der Schulbuchverlage Westermann und Cornelsen freuen.

Am Dienstag, 11. Juni, werden bei der Französischolympiade des Salzlandkreises wieder die Besten der 8. Klassen ermittelt. Anmeldungen dazu sind bis zum 30. Mai möglich.