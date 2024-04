Die höheren Beiträge für die Kinderbetreuung sind in Saale-Wipper bisher nicht beschlossen. Warum es für den Verbandsgemeindebürgermeister als Alternative nur Steuererhöhung gibt.

Kitabeiträge in der Saale-Wipper

Noch ist keine Entscheidung über die Kita- und Hortbeiträge in der Verbandsgemeinde Saale-Wipper gefallen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Güsten - Die neue Satzung über die Kitabeiträge in den Betreuungseinrichtungen der Verbandsgemeinde Saale-Wipper ist noch lange nicht fertig. Auch in der kommenden Sitzung des Verbandsgemeinderates am Dienstag, 30. April, wird nicht über eine Änderung beraten oder entschieden. Einer der Gründe sind die zahlreichen Eltern und freien Träger, die zu der vergangenen Sitzung des Ausschusses für Schulen und Kindertagesstätten im Februar dieses Jahres gekommen waren.