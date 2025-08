Die Stadt Egeln hat die Straße Am Wasserturm, die als Zufahrt zu einem Wohngebiet gilt, mit einer neuen Asphaltdeckschicht versehen lassen. Welche Straßen außerdem in den Fokus rücken.

Erfolg für Testprojekt in Egeln: Die Straße Am Wasserturm strahlt in neuem Glanz

Egeln/VS - Die Straße Am Wasserturm am Ortsausgang in Richtung B 180/Schneidlingen, die sich in einem schlechten Zustand befand, zeigt sich seit kurzer Zeit mit einer Asphaltdecke.